Спалення табору ромів під Львовом: оприлюднено деталі

Вдруге за останній час невідомі в Україні спалили табір ромів. Цього разу інцидент трапився за кілька кілометрів від Львова. Жителі табору переконують, що їх попереджали про напад. Крім того, зловмисники погрожують нападом і на інші ромські поселення в цьому районі.

Напередодні сайт "24" з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову повідомляв, що 9 травня на Львівщині невідомі спалили табір ромів.

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Як передає "Громадське радіо", інцидент трапився у селищі Рудно, що за кілька кілометрів від Львова.

"Поселення кількох сімей розташовувалося в індустріальній зоні поблизу прийому металу. На місці пожежі залишилися обвуглені дерев’яні каркаси наметів, металевий посуд, обпалені дитячі іграшки, одяг і навіть ікона. Нікого із мешканців табору на згарищі немає – хто утік посеред ночі після погрому, кого забрала швидка допомога", – зазначив уповноважений представник комітету захисту прав людини Михайло Кеньо.

Як розповів один із місцевих жителів, на цьому місці роми жили постійно: і влітку, і взимку.

Минулої осені їх так само, як і зараз, побили й підпалили табір – теж прийшли посеред ночі. Тоді нікого так і не затримали за побиття. Цього разу як все відбувалося: ми в одному з таборів збирали дітей, аби навчити їх читати, а перед цим я заїхав сюди, щоб подивитись, чи все гаразд. Побачив, що тут проблема – захворіла дитина, вони – всі голодні. Я привіз їм продукти, гроші на ліки і, як виявилося згодом, як тільки я пішов , розпочався наліт,

— пригадує чоловік.

За його словами, роми, які живуть у навколишніх таборах, не крадуть і не жебракують, а заробляють собі на хліб тим, що шукають метал, збирають обліпиху та копають хрін для того, аби потім здати.

Журналісти додають, що у поселенні жило до тридцяти осіб, а саме кілька багатодітних родин.

"Тут жив Федя — у нього вісімнадцять дітей, він дуже важко та довго намагався зробити для них документи, але ті всі документи погоріли. Найгірше попало Міші – у нього дев’ятеро дітей, його сильно побили та сина хворого на серце теж. Для Міші викликали "швидку", але після огляду його відпустили. Казали знайомі, що бачили його у місті з перев’язаною головою. А діти, хто де: їх бачили і на вокзалі, і на Левандівці (район Львова – "24"). Сюди повертатися вони точно не будуть, але де саме вони зараз – не відомо", – підкреслюють інші жителі селища.

Очевидці своєю чергою переконують, що наліт вчинили переодягнені в маски молодики спортивної статури, яких нараховувалося близько 30 осіб.

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Також ресурсу вдалося з’ясувати, що мешканців табору невідомі попереджали про напад за декілька днів до цього та планували лаштувати погром мали на ще два табори.

"Це в другій годині ночі сталося, люди спали, не встигли ні гроші, ні документи забрати. Нам же сказали – будьте обережні. Рудно хочуть підпалити та Metro (територія де стався погром, яка розташовуються поряд із супермаркетом – "24"), і ще на дальній ділянці", – кажуть роми.

Крім того, місцеві жителі кажуть, що роми із сусіднього табору могли випивати, але, за їхніми словами, це не причина палити їхнє житло.

Нагадаємо, у Києві на Лисій горі розібрали та спалили табір ромів. Такий "рейд" здійснили члени націоналістичної організації С14. ЗМІ опублікували у мережі відеозапис, на якому зафіксовані події під час розгону табору ромів на Лисій горі в Києві. До слова, у той інцидент назвали "суботником".