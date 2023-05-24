Скандальний "психотерапевт" Спартак Суббота хоче запатентувати "Подкаст-терапію"

Скандальний Спартак Суббота, який є співведучим проєкту "Подкаст терапія", вирішив його запатентувати. Для цього він подав заявки на реєстрацію торговельної марки та двох логотипів.

Інформація про це є на ресурсі Державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Заявка датована ще 13 квітня 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про патентування "Подкаст-терапії"

Заявником на патентування торговельної марки та двох логотипів є Суббота Спартак Олександрович.

Спартак Суббота хоче запатентувати "Подкаст-терапію" / Скиншот з сайту Державної системи правової охорони інтелектуальної власності

Варто зазначити, що після скандалу співведучий проєкту комік Євген Янович 12 квітня заявив, що більше не братиме участі в "Подкаст-терапії".

"13 квітня о 9:00 не вийде новий випуск "Подкаст терапії". 17 квітня ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням. Всі кошти будуть повернені. А чи вийде взагалі колись "Подкаст терапія"? Ні", – написав Янович.

Після цього Спартак Суббота заявив, що продовжуватиме вести проєкт "Подкаст-терапія" без Євгенія Яновича, попри те, що його звинувачують в шахрайстві.

Вже 8 травня "психотерапевт" опублікував новий випуск "Подкаст терапії" з новою співведучою. Нею виявилась Ірина, про яку в мережі немає інформації.