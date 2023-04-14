"Спартак – масон, був у СБУ й АТО, а я – д*лб**об": Янович розповів, як "друг" брехав йому рік

Вийшло масштабне розслідування про відомого українського блогера Спартака Субботу, який позиціював себе як психотерапевт та у своєму подкасті начебто допомагав людям. Згодом з'явився ролик колеги інфлюенсера – Євгена Яновича.

У вівторок, 11 квітня, журналісти опублікували великий матеріал про Субботу. Уже через три дні співведучий подкасту, який вів "психотерапевт Спартак", Євген Янович розповів, як "друг" брехав йому упродовж року.

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"Мене професійно опрацював брехун"

Власне, зі слів Яновича зрозуміло, що він вірив Спартаку та дуже про це шкодує. Як зазначив чоловік, після повномасштабного вторгнення він був з "психотерапевтом" завжди на зв'язку.

Особливо його вражало те, як Суббота розповідав про себе. Зокрема, – його оповідки про те, що він нібито пішов у територіальну оборону після 24 лютого 2022 року, буцімто служив в СБУ та й навіть "був в АТО" і "належав до масонської ложі".

У мене виникла нереальна повага до нього (у перші дні великої війни – 24 Канал). Відчуття гордості за товариша… Я копався у всіх спогадах (після публікації розслідування – 24 Канал) та прийшов до двох висновків. Перший: Спартак Суббота – це психіатр, психотерапевт, колишній працівник СБУ, який був в ТрО, АТО, масон. Другий: Женя Янович д**бай*б,

– сказав друг Спартака.

Разом з тим Янович зазначив, що, як йому здавалося, він записував корисні ефіри зі Субботою, а уже колишній колега розповідав йому про те, що пішов у 15 років в університет, однак не може показати диплом, бо нібито "усі документи згоріли в будинку в мами, що живе в Ірпені".

Коментар співведучого Спартака щодо "служби Субботи в СБУ" та інших "фактів": дивіться відео з ютуб-каналу Євгена Яновича

У цьому ж ролику Янович визнав, що "був професійно опрацьований брехуном". І навіть якщо Спартак виграє суд, то його думка не зміниться, адже "брехні було занадто багато". Разом з тим він наголосив, що хоче цим відео допомогти певним фанатам Субботи позбутися від його впливу.

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У чому звинувачують Субботу

Зауважимо, що розслідування про "психотерапевта" дуже об'ємне та переповісти його декількома реченнями не вдасться. Однак, серед важливого, там мовиться про таке:

ймовірно, блогер видавав себе за кандидата наук, професіонала у галузі психотерапії;

скоріш за все, мав зв'язки з уже забороненою проросійською партією ОПЗЖ;

не виключено, що мав інтимні стосунки з клієнтками.

Другий епізод розслідування про Спартака Субботу: дивіться відео з каналу Poludonnyi