"Такого масштабу ще не було": 80 окупантів і 20 одиниць техніки знищив "Спартан" за один бій
- На Покровському напрямку російські війська здійснили масштабний штурм, але зазнали поразки від бригади "Спартан".
- Українські сили знищили близько 80 окупантів і 20 одиниць техніки, а також взяли двох штурмовиків у полон.
На Покровському напрямку російські війська під прикриттям туману здійснили масштабний механізований штурм, до якого готувалися завчасно. Однак спроба прориву завершилася повним розгромом противника.
Про це повідомив командир 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардії України Владислав Саєнко в коментарі для АрміяInform.
Дивіться також Росіяни активізували атаки на двох напрямках, але не мають прориву: огляд фронту від ISW
Що відомо про бій, в якому росіяни зазнали значних втрат?
В атаці на Покровському напрямку ворог задіяв близько сотні штурмовиків та понад два десятки одиниць легкої техніки – мотоцикли, квадроцикли та автомобілі типу "УАЗ" і "Нива".
Рух противника завчасно виявили з передових спостережних пунктів, після чого українські військові залучили безпілотники, важкі дрони-бомбери та FPV-камікадзе. У результаті
Сили оборони знищили близько 80 окупантів і спалили ворожу техніку. Крім того, двох російських штурмовиків було взято в полон. За словами офіцера, відбитий штурм став найбільшим за весь час перебування бригади "Спартан" на цьому напрямку.
Які ще втрати мають росіяни у війні з Україною?
Втрати особового складу Росії з початку вторгнення становлять приблизно 1 242 290 осіб, з яких 760 втрат за останню добу. За останню добу знищено 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи та 1 171 безпілотник.
Військовослужбовці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну бойову операцію, під час якої вперше уразили та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" прямо на території Росії.
2 лютого Сили оборони України завдали серії точкових ударів по ключових військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили два командні пункти та склад боєприпасів у районах Курахівки на Донеччині та поблизу Успенівки й Гуляйполя на Запоріжжі.