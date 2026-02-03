"Такого масштабу ще не було": 80 окупантів і 20 одиниць техніки знищив "Спартан" за один бій

На Покровському напрямку російські війська під прикриттям туману здійснили масштабний механізований штурм, до якого готувалися завчасно. Однак спроба прориву завершилася повним розгромом противника.

Про це повідомив командир 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардії України Владислав Саєнко в коментарі для АрміяInform.

Що відомо про бій, в якому росіяни зазнали значних втрат?

В атаці на Покровському напрямку ворог задіяв близько сотні штурмовиків та понад два десятки одиниць легкої техніки – мотоцикли, квадроцикли та автомобілі типу "УАЗ" і "Нива".

Рух противника завчасно виявили з передових спостережних пунктів, після чого українські військові залучили безпілотники, важкі дрони-бомбери та FPV-камікадзе. У результаті

Сили оборони знищили близько 80 окупантів і спалили ворожу техніку. Крім того, двох російських штурмовиків було взято в полон. За словами офіцера, відбитий штурм став найбільшим за весь час перебування бригади "Спартан" на цьому напрямку.

