У МЗС різко засудили заклик Спартц скасувати "зернову угоду" для України

Конгресвумен Вікторія Спартц закликала скасувати "зернову угоду", підписану в Стамбулі. Українське МЗС відреагувало на такі висловлювання та засудило їх.

Американська конгресвумен написала відкритого листа генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, в якому заявила. що "зернова угода" провальна і її потрібно призупинити. У МЗС України з цим не погодилися.

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Позиція МЗС України

У МЗС заявили, що Україна б не підписала "зернові угоди", якби не була впевнена у своїй здатності захистити узбережжя від атак росіян з Чорного моря. Наша держава виконує усі вимоги, а безпекову ситуацію контролюють ЗСУ. Щодо росії – виконання домовленостей нею гарантували інші підписанти угод.

Відповідно до "зернової" домовленості, ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ,

– наголосили в МЗС.

Заяву Спартц щодо необхідності скасування "зернової угоди" зовнішньополітичне відомство України назвало спробою завдати нищівного удару по наших фермерах та економіці, для яких необхідний експорт зерна. Також, за словами дипломатів, конгресвумен підриває продовольчу безпеку світу.

Про що йшлося в листі Спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц у своєму листі заявила, що "зернова угода" така ж провальна, як й домовленості щодо захисників "Азовсталі", яких в Оленівці вбили окупанти.

Аргументом Спартц є те, що на наступний день після підписання угоди, росія вдарила ракетами по порту в Одесі. Тому вона переконана, що домовленості створюють для України ризики, через що їх потрібно скасувати.

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