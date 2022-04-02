Спасибі за спокій, – жителі звільненого Тростянця подякували рятувальникам

Працівники ДСНС у місті Тростянець на Сумщині роблять усе можливе, щоб надати мешканцям усю необхідну допомогу. Саме вони стали тими, до кого люди завжди можуть звернутися та отримати все необхідне.

Воїнам ЗСУ вдалося звільнити місто Тростянець від російських окупантів. Після окупації місто перебуває у важкому стані, але люди не збираються полишати свій дім.

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Допомога рятувальників

Мешканці Тростянця відзначили роботу своїх рятувальників. Навіть коли тривали бойові дії, сміливі працівники ДСНС виїжджали на виклики, гасили пожежі та допомагали людям, коли була така необхідність.

Зараз місто знеструмлене, тому мешканці приходять до рятувальників із проханням зарядити мобільні телефони. Також працівники ДСНС допомагають забрати згорілу ворожу техніку, розбирають завали, роздають гуманітарну допомогу та роблять усе можливе, щоб ті, хто потребує допомоги, її отримали.

Спасибі за спокій. З нашими рятувальниками дуже спокійно. Вони у нас найкращі,

– запевняють мешканці.

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