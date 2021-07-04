Спасибі, збірна України: чому Євро-2020 був дивовижним чемпіонатом

Ми програли. Програли розгромно. Як кажуть у футболі, за всіма статтями. Далі читайте російською.

Все показатели сегодня в пользу сборной Англии. Почти все мячи мы пропустили после стандартов и ударов головой. Наш вратарь Жора Бущан сегодня снова спасал, он лучший в сегодняшней игре. Если бы не он, то голов в наши ворота было бы просто неприлично больше. Куда-то сегодня делась наша защита… Да и в нападении мы сегодня тоже ничего… Ну да ладно. Я хочу сейчас про другое…

Интересно Россия устроила коронавирусную диверсию

Это был удивительный для нас чемпионат

В тот момент, когда уже казалось, что нам пора домой, для нас Евро-2020 должен был закончиться, нам подарили шанс. Мы вскочили на подножку уже почти ушедшего поезда.

А потом наша сборная была прекрасна. В 1/8 мы обыграли сборную Швеции. Ту самую сборную, которая подарила нам эту самую возможность продолжить играть на Евро. Так бывает порой. Это футбол.

Мы в том матче были сильней. Десятки миллионов украинцев во всем мире радовались до безумия. Эмоции переполняли. Для нас это был действительно праздник! Вот за этот праздник и эмоции, за общий результат, а Украина впервые в своей истории пробилась в 1/4 ЕВРО по футболу – хочу сказать нашей сборной спасибо!!!

Читайте Россия срочно вывела в море почти весь Черноморский флот

Спасибо, сборная Украины!

Мы давно не испытывали таких эмоций и давно так не радовались за нашу сборную. Любой праздник когда-нибудь заканчивается. Сегодня он закончился и для нас.

В полуфинал пробились:

Италия – Испания

Дания – Англия

Мой прогноз: Италия – чемпион.

P.S. А наш сегодняшний соперник – сборная Англии, пока еще так и не пропустила ни одного гола на этом чемпионате.