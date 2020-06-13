Початок метеорологічного літа у столиці побив одразу декілька рекордів. Лише за останні 2 дні їх зафіксували 4.

Температурні рекорди у Києві

За природними аномаліями спостерігає Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Інформацію про нові температурні рекорди у Києві оприлюднили на фейсбук-сторінці обсерваторії.

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Найбільша середньодобова температура

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,3 градуса, що на 1,5 градуса вище за тогорічний рекорд для цього дня. Дослідники зазначили, що загалом кліматична норма у столиці перевищена на 9 градусів.

Днем раніше – 10 червня – у Києві також зафіксували рекорд. Тоді повітря у столиці прогрілося до +26,3 градуса. Цей показник донедавна був найтеплішим за останні 135 років.

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Найтепліша ніч

Одразу дві ночі у Києві виявилась найтеплішими з 1881 року, адже температура не опустилася нижче +21,7 градуса.

За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою,

– зауважили метеорологи.

Попри спекотний початок літа, травень у Києві 2020 року виявився найхолоднішим у XXI сторіччі.