Спека у Києві б'є температурні рекорди: одразу 4 аномалії за 2 дні
Початок метеорологічного літа у столиці побив одразу декілька рекордів. Лише за останні 2 дні їх зафіксували 4.
Температурні рекорди у Києві
За природними аномаліями спостерігає Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Інформацію про нові температурні рекорди у Києві оприлюднили на фейсбук-сторінці обсерваторії.
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Найбільша середньодобова температура
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,3 градуса, що на 1,5 градуса вище за тогорічний рекорд для цього дня. Дослідники зазначили, що загалом кліматична норма у столиці перевищена на 9 градусів.
Днем раніше – 10 червня – у Києві також зафіксували рекорд. Тоді повітря у столиці прогрілося до +26,3 градуса. Цей показник донедавна був найтеплішим за останні 135 років.
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Найтепліша ніч
Одразу дві ночі у Києві виявилась найтеплішими з 1881 року, адже температура не опустилася нижче +21,7 градуса.
За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою,
– зауважили метеорологи.
Попри спекотний початок літа, травень у Києві 2020 року виявився найхолоднішим у XXI сторіччі.