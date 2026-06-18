Чи принесе антициклон з Європи сильну спеку в Україну: якою буде погода до кінця тижня

Поки країни Західної Європи готуються до екстремальної спеки, в Україні зберігається більш комфортна літня погода. Хоч найближчим часом сильного потепління не буде, проте температурний фон поступово зростатиме.

Відповідну інформацію оприлюднив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

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Чи накриє Україну спека?

Віталій Постригань розповів, що минулої доби найспекотніше в Україні було в Одеській області, де температура повітря ледь перевищила 30 градусів тепла. А от у країнах Західної і Центральної Європи вже починається сильна спека.

За його словами, подібна хвиля різкого підвищення температури спричинена блокуючим антициклоном, який сформує над значною частиною Європи так званий "тепловий купол, тому розпечене повітря утримуватиметься у регіоні.

Фахівець пояснив, що надалі температура повітря у цій частині зростатиме щодня, зокрема, найвищі показники очікуються в період з 22 по 24 червня. Наприкдад, у Франції у відповідні дні місцями очікується 44 градусів тепла.

Водночас Україна поки перебуває під впливом циклону, який надходить із північного сходу. Саме він забезпечує надходження прохолоднішого повітря та спричиняє нестійку погоду, як локально супроводжується грозовими дощами.

Атмосфера над Україною, а отже і Черкащиною, не готова у найближчий час до побудови "теплового купола", який може організувати у нас тривалий спекотний період. Проте, потенціал для короткочасного винесення теплого повітря у поєднанні з активним сонячним прогрівом є,

– ідеться у повідомленні.

Тому, за словами фахівця, подекуди денні максимуми можуть коливатися від 25 до 25 градусів тепла найближчими вихідними. Утім, сильної спеки, яку наразі фіксують у деяких країнах Європи для України наразі ще не передбачають.

До речі, Іван Семиліт також повідомляв, що найближчими днями жодного зниження температур в Україні не передбачають. Натомість прогнозують незначне потепління, яке буде у супроводі послаблення інтенсивності дощів.