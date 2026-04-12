Тепло увірветься в Україну: де пригріє до +21 на новому тижні
- Початок тижня в Україні буде прохолодним з нічними заморозками.
- Протягом тижня можливі дощі та тумани, зокрема на заході та сході країни.
Початок тижня на території України буде прохолодним, із нічними заморозками та досить стриманим теплом удень. Поступове потепління та стабілізація погоди очікується вже ближче до вихідних.
У нічні та ранкові години можливий туман. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteprog.
Якою буде погода в Україні?
У понеділок, 13 квітня, дощі випадуть у більшості областей, на винятком західних областей. Температура повітря вночі буде 0…-2 градусів, вдень пригріє до +9…+14 градусів, на Донбасі і Закарпатті +14…+17 градусів.
У вівторок, 14 квітня, істотних опадів синоптик не передбачає. Лише вдень у центральних регіонах, а також місцями у Харківській і Луганській областях пройде невеликий дощ. У деяких регіонах відчутно потеплішає.
Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +2…+7 градусів, у західних та північних областях буде найпрохолодніше – 0…-2 градусів, удень пригріє до +11...+16 градусів, на Закарпатті – +17...+20 градусів.
У середу, 15 квітня, незначні опади у вигляді дощу будуть у східних областях та на крайньому заході. На решті території очікується суха погода без опадів. Сильних поривів вітру синоптик по Україні ще не прогнозує.
У нічний час температура повітря становитиме +2…+7 градусів, але у західних та північних областях можливі заморозки до 0…-2 градусів, вдень буде +12…+17 градусів, на Лівобережжі очікується до +7…+12 градусів.
У четвер, 16 квітня, помірні дощі можливі на крайньому заході, вдень – з грозою, також буде туман. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, удень – +13…+18 градусів, у Карпатах та на Закарпатті – +8…+13 градусів.
У п'ятницю, 17 квітня, незначні дощі будуть у західних областях і на півночі Лівобережжя. Температура повітря вночі буде +3…+9 градусів, удень – +13…+18 градусів, у західних і північно-східних областях – +8…+13 градусів.
Що чекати на вихідних?
У суботу, 18 квітня, дощ випаде на півдні і в Криму, у центральних, східних та південних областях можливі шквали. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, удень – +14…+20 градусів, у Криму – +9…+14 градусів.
У неділю, 19 квітня, погода також буде дощовою, у південній частині можливі шквали. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, удень буде +16…+21 градусів, на крайньому півдні – +9…+14 градусів.
Як зміниться погода?
Раніше Іван Семиліт розповідав, що з понеділка в Україні очікується послаблення дощів та значне підвищення температур у денні години. За його словами, найбільш теплу погоду варто чекати на Закарпатті.
Ще до кінця поточного тижня на території України переважатиме прохолодна та хмарна погода під впливом зниженого атмосферного тиску. Місцями очікуються дощі, а подекуди можливий навіть мокрий сніг.