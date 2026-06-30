На зміну спеці прийде гроза та значний дощ: де і коли погіршиться погода

Спекотна погода в Україні зміниться опадами та іншими небезпечними природними явищами. Низку західних регіонів попередили про негоду, що очікується 30 червня та 1 липня.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та регіональні гідрометцентри.

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Де і коли прогнозують негоду?

Негода 30 червня очікується по Івано-Франківській області та обласному центрі. До кінця доби у регіоні можливі грози, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас в Ужгороді вдень та ввечері прогнозують грозу зі значним дощем. Також можливий шквалистий вітер 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики попередили, що негода вируватиме й наступного дня, 1 липня. Грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду прогнозують у Волинській, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

В усіх вищезгаданих областях оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зауважили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що через проходження атмосферного фронту незабаром до України почне надходити прохолодніша повітряна маса. Тому вже 3 – 4 липня очікується поступове зниження температури повітря.

На початку нового місяця подекуди ще зберігатиметься до +36 градусів. А уже 4 липня майже по всій Україні температура повітря вдень знизиться ще на 3 – 6 градусів.