Синоптик назвав, де будуть спекотні +34 градуси найближчими днями

Про це заступник начальника відділу комунікації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів у коментарі 24 Каналу.

Яку прогнозують температура повітря?

У нічні години на вихідних по областях очікується температура повітря у межах +11…+19 градусів. Згодом вона почне зростати.

За словами синоптика, уже 19 – 20 липня в більшості регіонів, за винятком західних областей, стовпчики термометрів покажуть +26…+31 градус.

Далі 21 – 22 липня вночі прогнозують +14…+20 градусів, а вдень потеплішає до +24…+30 градусів. Найспекотніша погода буде на південному сході країни, де повітря прогріється до +34 градусів.

У західних і північних областях 22 липня стовпчики термометрів будуть трішки нижче становити. Вночі очікуємо +10…+16 градусів, а вдень – +19…+25 градусів,

– додав Іван Семиліт.

Нагадаємо, синоптик раніше повідомляв, що наразі погоду визначає поле підвищеного атмосферного тиску. Хоч й очікується переважно суха погода, активний атмосферний фронт із заходу все ж принесе опади в західні, Житомирську та Вінницьку області.