На Україну чекає пік африканської спеки: коли температури стануть комфортнішими

Найближчими днями спека, що накрила Україну, сягатиме свого піка. Подекуди температура повітря сягатиме +40 градусів, а вже наприкінці тижня на зміну розпеченому повітрю почне надходити прохолодніша повітряна маса.

Про це пише начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли пройде спека?

Нинішню "спекотну хвилю" найбільше відчувають країни Центральної Європи. Так, 4 серпня в австрійському місті Санкт-Пельтен зафіксували температуру +40,7 градуса. Тоді як в Україні температурний максимум зареєстрували в Береговому на Закарпатті – +38,2 градуса

За прогнозом синоптика, найспекотнішими днями цього періоду в Україні стануть 6 та 7 серпня, адже у денні години можливе підвищення температури повітря до спекотних +40 градусів. Ночі теж прогнозують тропічними, що означає температуру не нижче +20 градусів.

За синоптичною класикою, коли холод йде на спеку, атмосфера зазвичай демонструє "вибуховий" характер. Контраст температур – каталізатор для гроз, сильних злив, граду та шквалистого вітру,

– пояснив Постригань.

За його словами, на синоптичних картах видно наближення активного холодного атмосферного фронту. Вже у п'ятницю він почне впливати на погоду у західних областях. Через зниження атмосферного тиску та збільшення хмарності там очікуються вищезазначені явища.

Після проходження атмосферного фронту та завдяки грозовим дощам в Україну почне надходити прохолодніше повітря з району Балтійського моря, а отже спека почне відступати.

Синоптик зазначив, що у суботу, 8 серпня, вночі температура становитиме +18…+23 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +25…+30 градусів.