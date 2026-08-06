Українці фіксують +50 градусів на "домашніх" термометрах: що на це кажуть синоптики

У четвер, 6 серпня, мережею стали ширитись фото домашніх термометрів українців, показники на яких нібито перевалили за +50 градусів. Синоптики ж пояснюють, що таке вимірювання температури повітря – неправильне.

Кадри термометрів під час хвилі сильної спеки опублікували у соцмережах. Укргідрометцентр у коментарі 24 Каналу пояснив, як синоптики насправді виміряють температуру повітря.

Наскільки точні показники домашніх термометрів?

Останніми днями на тлі сильної спеки у мережі дедалі частіше з'являються фото домашніх термометрів із досить високими температурними позначками. Зокрема, на кадрах видно, як температура піднялась до понад 50 градусів тепла.

Сильна спека накрила регіони / Фото з соцмереж

Дехто також публікує відео, на яких вода, вилита на розпечені металеві поручні, починає швидко випаровуватися.

Вода закипає на металі, що під прямими сонячними променями: дивіться відео

Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що таке вимірювання температури повітря є неточним. Фахівці ж визначають температуру повітря за міжнародними стандартами – у психрометричній (метеорологічній) будці білого кольору з вентиляцією, на висоті два метри над землею. Саме в таких умовах вимірюють температуру повітря, а не нагрітих предметів поруч із термометром.

Дані з "домашніх" термометрів, що розташовані на балконі, під прямими сонячними променями на висоті (припустимо, 9 поверх), будуть показувати температуру балконного каркаса, цегли тощо під прямою дією Сонця,

– пояснили синоптики.

Стандарти вимірювання температури повітря, якими керуються синоптики, затверджені Всесвітньою метеорологічною організацією. Крім того, метеорологічні прилади регулярно перевіряють, що забезпечує їхню точність і дозволяє порівнювати дані з різних країн.

До слова, погода почне змінюватись із західних регіонів вже у п'ятницю. На погоду там впливатиме холодний атмосферний фронт. Однак після періоду сильної спеки, через контраст температур, можливі грози, сильні зливи, град і шквали.