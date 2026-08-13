Синоптики назвали, коли в Україні знову пригріє до понад +30

До наступного тижня в Україні зберігатиметься досить стабільна погода без сильної спеки. Водночас на вихідних температура повітря почне поступово підвищуватися.

Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю NV.

Коли очікується спека?

За словами Птухи, до 15 серпня включно істотних змін у погоді не очікується. На тлі одноманітної погоди температура повітря уночі триматиметься в межах +8…+15 градусів.

Надалі синоптики прогнозують зміну температурного фону. Температура повітря почне зростати загалом по території країни. Так, у неділю, 16 серпня, стовпчики термометрів покажуть +26…+28 градусів, зокрема у Києві.

На цьому потепління не завершиться, адже наступного тижня стовпчики термометрів поступово показуватимуть дедалі вищі значення.

Нагадаємо, що нова хвиля сильної спеки, яка, як прогнозували, охопить частину Європи, до України поки не дійде. Натомість спочатку тижня температура повітря поступово знижувалась, а щодо наступного – є передумови до потепління.

Так, найвищі температури найближчими днями очікуються на Закарпатті, де пригріє до +30...+32 градусів.