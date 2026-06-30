Виснажливі +38, в одному із регіонів – град та шквали: прогноз погоди 1 липня

Нестерпна спека у середу, 1 липня, ще не відступить. Місцями температура підійметься до +38.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Яка буде погода 1 липня?

У середу буде невелика хмарність.

День мине у більшості регіонів без опадів. Лише на крайньому заході країни вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, а в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде східний, південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +18 – +23, а вдень +29 – +34.

А от на південному заході країни пектиме найбільше – місцями прогнозують сильну спеку до +38°.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +29…+31;

Ужгород +31…+33;

Львів +32…+34;

Івано-Франківськ +32…+34;

Тернопіль +32…+34;

Чернівці +31…+33;

Хмельницький +29…+31;

Луцьк +31…+33;

Рівне +32…+34;

Житомир +30…+32;

Вінниця +28…+30;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +28…+30;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +30…+32;

Суми +27…+29;

Полтава +28…+30;

Дніпро +28…+30;

Запоріжжя +29…+31;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +27…+29;

Харків +27…+29.

Прогноз погоди на 1 липня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

До слова, спека невдовзі почне відступати. Холодний атмосферний фронт принесе прохолоднішу повітряну масу. Вже 3 – 4 липня очікується тенденція до незначного похолодання, розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.