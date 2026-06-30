Виснажливі +38, в одному із регіонів – град та шквали: прогноз погоди 1 липня
Нестерпна спека у середу, 1 липня, ще не відступить. Місцями температура підійметься до +38.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Яка буде погода 1 липня?
У середу буде невелика хмарність.
День мине у більшості регіонів без опадів. Лише на крайньому заході країни вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, а в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер буде східний, південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +18 – +23, а вдень +29 – +34.
А от на південному заході країни пектиме найбільше – місцями прогнозують сильну спеку до +38°.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +29…+31;
- Ужгород +31…+33;
- Львів +32…+34;
- Івано-Франківськ +32…+34;
- Тернопіль +32…+34;
- Чернівці +31…+33;
- Хмельницький +29…+31;
- Луцьк +31…+33;
- Рівне +32…+34;
- Житомир +30…+32;
- Вінниця +28…+30;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +28…+30;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +30…+32;
- Суми +27…+29;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +28…+30;
- Запоріжжя +29…+31;
- Донецьк +27…+29;
- Луганськ +27…+29;
- Харків +27…+29.
Прогноз погоди на 1 липня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
До слова, спека невдовзі почне відступати. Холодний атмосферний фронт принесе прохолоднішу повітряну масу. Вже 3 – 4 липня очікується тенденція до незначного похолодання, розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.