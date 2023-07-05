В Україні очікують сильну спеку: в деяких областях сонце прогріє до +37

До України цього тижня прийде справжня спека. Температура повітря підвищиться на 3 – 5 градусів. Водночас можливі дощі з грозами.

Щоправда, опади бути короткочасними й навряд чи вплинуть на стовпчики термометрів, які подекуди сягатимуть рекордних 35 – 36 градусів тепла. За даними Укргідрометцентру, особливо припікатиме на Півдні країни.

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Із середи в Україні потепліє:

5 – 6 липня в Західних, Північних та більшості центральних областей України очікують короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів. Температура становитиме 26 – 31 градусів тепла. На Заході країни буде трохи прохолодніше – 22 – 27 градусів тепла.

в Західних, Північних та більшості центральних областей України очікують короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів. Температура становитиме 26 – 31 градусів тепла. На Заході країни буде трохи прохолодніше – 22 – 27 градусів тепла. 7 липня можливі короткочасні дощі та грози. Опади оминуть Південно-Східну частину України. Температура повітря на Півдні та Сході вночі буде 20 – 25 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 31 – 36 градусів тепла. В Західних областях вночі буде 12– 18 градусів тепла, а вдень 20 – 26 градусів тепла. На решті території вночі 16 – 22 градуси, вдень 26 – 32 градусів тепла.

! За даними синоптиків, від середи температура по всій території України підвищиться на 3 – 5 градусів тепла.



Прогноз погоди на 7 липня / Скриншот з сайту Укргідромедцентру

До слова, в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше – від 13 18 градусів тепла.