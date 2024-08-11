В яких областях знову буде сильна спека

Синоптики прогнозували, що на цих вихідних погода в Україні буде спокійною й помірно теплою. Однак, у частині областей пригріє до +35 градусів.

Де буде найспекотніше, розповів Ігор Кібальчич. Синоптик зробив прогноз на вихідні.

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Спека в Україні

Кібальчич писав, що в неділю на Заході мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +12 – +17, вдень +23 – +28. У Карпатах вночі +7 – +12, вдень +17 – +22 градуси.

На Півночі без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +12 – +17, вдень +24 – +29.

У центральних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +24 – +29.

У південних областях і Криму також малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +17 – +22, вдень +30 – +35 градусів.

На Сході – мінлива хмарність, без опадів. Вітер також північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +15 – +20, вдень +27 – +32 градуси.