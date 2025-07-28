Погода випробовує українців: у низці регіонів буде до +40

Синоптики попереджають про аномальну спеку в Україні. Цього разу через жарке повітря з Туреччини і центральних районів Азії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Кібальчича.

Дивіться також У Києві – злива: підтоплені багато вулиць і станція метро "Лук'янівська"

Де буде +40 градусів в Україні наприкінці липня?

Така спекотна погода буде два дні – 29 і 30 липня. Втім, в інші дні на Півдні та Сході прогнозують до +39 або +38 градусів.

У вівторок, 29 липня, в західних областях, а також місцями у північних та центральних регіонах буде нестійка погода – дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали. Температура в західних областях вночі становитиме +13...+18 градусів, удень +19...+24 градусів.

А от на решті території вночі +18...+23 градуси, вдень +30...+35, у південній частині місцями +38...+40.

Спекотна та суха повітряна маса із центральних районів Азії та Туреччини стане причиною аномальної спеки у південних, центральних та східних областях нашої країни. Помітно прохолодніше очікується на заході та крайній півночі України за рахунок впливу атмосферних фронтів, випадання дощів та переважання значної кількості хмарності,

– пояснив Кібальчич.

30 липня у східних та південних областях знову буде спекотно. На більшій частині території країни пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень місцями у супроводі шквалів та граду. Температура у західних областях вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24. На решті території вночі +18...+23, вдень +30...+35, у південно-східних регіонах місцями +38...+40 градусів.

31 липня на Сході України вночі +18...+23 градуси, вдень +32...+38. На півночі Лівобережжя очікуються грозові дощі, вдень опади пройдуть місцями у північних областях. Температура по Україні буде +24...+30 градусів.

Корисно! Як зрозуміти, що ваша дитина перегрілась

1 серпня на півночі чекаємо на короткочасні грозові дощі. Температура повітря на Правобережжі вночі становитиме +12...+17 градусів, удень +25...+30; на Лівобережжі вночі +18...+23, вдень +32...+37.

2 серпня на півночі буде дощова та нестійка погода, в решті регіонів – помірно тепла та суха. Температура повітря вночі становитиме +13...+19 градусів, удень +26...+32; у південно-східних регіонах вночі +19...+24, а вдень все одно спекотно - +33...+39.

У неділю, 3 серпня, вночі грозові дощі пройдуть на Сході, вдень також у центральних та північних регіонах. Місцями можливі сильні грози, град та шквали. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +26...+32; у південно-східних та центральних регіонах вночі +19...+24, вдень +33...+39 градусів.