Серйозна спека наближається в Україну: які області пригріє першими

Погода в Україні протягом вихідних здебільшого буде спекотною та сухою, без істотних опадів. Наближається поступове посилення спеки, яке розпочнеться із західних та південно-західних регіонів.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

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Що буде з погодою на вихідних?

Субота, 27 червня

У західних областях погода буде мінливо хмарною, без опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, а вдень коливатиметься в межах +27...+33 градусів.

У північних областях лише вдень місцями пройде незначний короткочасний дощ, подекуди можлива гроза. Температура повітря вночі буде +12...+17 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+27 градусів.

У центральних областях лише вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +12...+17 градусів, а вдень підвищиться і становитиме +23...+28 градусів.

У південних областях та Криму утримуватиметься малохмарна погода без опадів. Сильного вітру також не прогнозують. Температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, а вдень зросте до значень в діапазоні +26...+31 градусів.

У східних областях лише протягом дня можливий невеликий короткочасний дощ, який подекуди супроводжуватиметься грозою. Температура повітря вночі буде +9…+14 градусів, а вдень очікується близько +21…+26 градусів.

Неділя, 28 червня

У західних регіонах очікується суха та спекотна погода через вплив антициклону. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +31...+36 градусів.

У північних регіонах протягом доби подекуди можливе проходження короткочасного дощу у супроводі грози. Уночі температура повітря становитиме +12...+17 градусів, а вдень підвищиться та буде в діапазоні +26...+31 градусів.

У центральних регіонах вночі подекуди пройде невеликий короткочасний дощ, натомість удень прогнозують сухі погодні умови. Температура повітря вночі буде в межах +13...+18 градусів, а вдень очікується +27...+32 градусів.

У південних регіонах та в Криму очікується малохмарна погода, без опадів. Сильного вітру у цій частині не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, удень підвищиться до +28...+33 градусів.

У східних регіонах вночі опадів не очікується, але вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, які можуть супроводжуватися грозою. Уночі температура повітря буде +11...+16 градусів, а вдень пригріє до +23...+28 градусів.

До речі, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, липень в Україні очікується спекотнішим за кліматичну норму. Водночас синоптики прогнозують дефіцит опадів, через що в більшості регіонів найближчий місяць може бути посушливим.