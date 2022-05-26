Спершу дефолт – це нормально, далі планове виведення військ з України, – Подоляк про заяви Росії

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував заяви Міністерства фінансів Росії щодо дефолту.

Відомо, що російський Мінфін запевняє громадян їх країни, що технічний дефолт – це нормально. Він не зможе позначитися на житті росіян. й не позначиться на житті росіян.

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Михайло Подоляк припустив, які наступні заяви можуть звучати на теренах країни-агресорки. Серед його варіантів:

Продуктові картки – це нормально, передова практика.

Виведення військ з України – частина плану.

Репарації Україні – частина обов'язкової денацифікації Росії.

"Мінфін Росії запевняє, що технічний дефолт – це нормально й не позначиться на житті росіян. Продовжимо список майбутніх заяв. Продуктові картки – це нормально, передова практика. Виведення військ з України – частина плану. Репарації Україні – частина обов'язкової денацифікації Росії", – написав у твіттер радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Що відомо про дефолт Росії: останні новини

Міністерство фінансів США відмовилось продовжувати дію ліцензії, що дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій. Без цього дозволу Росія не зможе розплатитися за державними облігаціями та опиниться на крок до дефолту.

Скоро дефолт може настати і в країні-агресорці. Це буде перший за понад 100 років дефолт в іноземній валюті.

Вже 24 червня Росія повинна заплатити інвесторам доларами. Якщо цього не зроблять – то за 30 днів після цього настане дефолт.

В травні Росія змогла вчергове уникнути дефолту та заплатила по євробондах у доларах, оскільки отримала гроші від країн, що купують в неї газ та нафту. Проте згодом ситуація може змінитися.

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