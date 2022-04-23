Спершу всі тікали у паніці, а потім допомагали гасити пожежу, – очевидці про обстріл Одеси

Російські окупанти 23 квітня обстріляли Одесу. Влучили в житловий будинок, щонайменше 8 загиблих, серед яких 3-місячна дитина.

Очевидці розповіли, що було в перші хвилини після обстрілів. Один із них був під час вибуху в перукарні будинку на першому поверсі.

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Дві секунди снаряд пролетів і все. Ми нічого не зрозуміли. 4 дівчини зі мною були, впали на підлогу відразу хто зміг. Почалася пожежа, все розлетілося і ми одразу спустилися до підвалу. Всі тікали у паніці. Потім мешканці будинку вже почали гасити пожежу і допомагати потерпілим,

– розказав свідок Максим.

Чоловік отримав осколкові поранення, а під час вибуху в будинку повилітали вікна.

Кинувся виходити, але вже не можна

Ще один чоловік живе безпосередньо в будинку, куди влучила ворожа ракета. З 16 поверху він намагався спуститися разом із сусідами.

Рюкзак схопив, паспорт, гроші і кинувся виходити, там вже все було у димі, світла немає, і я розумів, що вже не можна. Але сусід подзвонив і сказав, що можна спуститися,

– розповів Артем Латіков.

Сусіди казали, що снаряд влучив у 4 – 5 поверхи.

Кота знайшли, а дитину ні

Побаченим одразу після приїзду на місце трагедії поділився парамедик, оператор №11 Moto Health. Будинок палав, а згорілі конструкції падали. Він з іншими лікарями працював 4 поверсі. Каже, що робота була складною через сильне задимлення та тому, що не було кисневих масок.

"Ми підіймалися туди, де вогнегасники, щоб хоча б маленькі осередки пожежі загасити, знайшли трьох людей. Одну жінку на ношах спустили вниз. Більшість перебували в ванних кімнатах, ми їх там знаходили. Але, на жаль, є загиблі", – сказав парамедик.

За його словами, під час евакуації до нього звернувся чоловік і сказав, що в одній з пошкоджених квартир перебувала тримісячна дитина.

"Ми не знайшли її. Кота знайшли, а ось тримісячну дитину ні. Можу сказати тільки те, що чоловік тримався гідно. В нього на очах не залишилося цілої родини", – розповів парамедик.

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