Зеленський скликає засідання РНБО: яке питання підніматимуть

Президент України проведе спеціальне засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому обговорюватиметься важливе питання російсько-української війни. Йдеться про перевірку виконання планів стійкості регіонів.

Про це президент сказав під час наради послів України у Києві, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про мету засідання?

У понеділок, 3 серпня, Зеленський розповів, що цього тижня пройде спецформат РНБО. На ньому будуть перевіряти, чи дотримуються в областях планів стійкості. Президент підкреслив, що ті, хто не впорається з цим завданням мають понести відповідальність.

Для оцінки того, як виконуються чи не виконуються, а отже будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, для наших громад,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що на основі аналізу влада сформулює завдання для держави на міжнародній арені.

Президент також дав завдання прем'єр-міністру. Сергій Корецький має підготувати список найбільш гострих потреб країни на найближчий час.

У прем'єра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно Україні на цю зиму, хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат, те чи інше постачання, те чи інше важливе, безумовно, термінове рішення,

– зазначив Зеленський.

Він пояснив, що йдеться про:

фінансові потреби;

обладнання та ресурси для громад;

ракети для Patriot;

ракети для систем ППО;

комплекси IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS;

озброєння для бойової авіації.

Він підкреслив, що все це точно необхідно Україні.

Також президент анонсував нові кадрові призначення. Колишній очільник МВС Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО.

Зеленський повідомив, що попередник Клименка на цій посаді Рустем Умєров стане очільником Служби зовнішньої розвідки. Пізніше це підтвердив відповідний указ.