Засновник ГУР розповів, як у 1994 році вдалося зберегти Крим українським

Спроба Росії захопити Крим була не раз. У 1994 році Росія прагнула зробити це через сепаратиста Юрія Мєшкова, який співпрацював з ФСБ і у 1993-му очолив створену тоді посаду "президента Криму". Він взяв під контроль кримське МВС і хотів призначити своїх людей і в СБУ.

Військовий і державний діяч, перший начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, згадуючи в етері 24 Каналу той період, розповів, що була проведена спецоперація, аби недопустити цього.

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Спогади про спецоперацію в Криму

Дії сепаратиста Мєшкова викликали стурбованість серед керівництва розвідки і СБУ. Учасники спецоперації прибули в Сімферополь, аби не дати йому захопити СБУ. Співробітникам підрозділу спецпризначення "Альфа" вдалося взяти будівлю під свій контроль.

Скіпальський наголосив, що першим підрозділом у Севастополі при структурі Чорноморського флоту була військова контррозвідка, яка у грудні 1991 року прийняла присягу під його керівництвом на вірність Україні. Це, з його слів, тоді викликало шок в Росії.

Всю підривну діяльність ми вже там накрили, але залишалось територіальне управління Криму, де були всі "вчорашні". Безумовно, що тут в центрі була ухвалена рішуча позиція розібратися… (з ситуацією в Криму – 24 Канал),

– розповів Скіпальський.

Генерал-лейтенант наголосив на тому, що військова розвідка в тих подіях зіграла свою важливу роль.

Тодішнє керівництво Криму, яке було навколо сепаратиста Мєшкова, літаком прилетіло і ми домовилися в мене на рибальському острові, ці люди повернулись і виконали, м'яко кажучи, прохання військової розвідки і "мєшковщина" закінчилась,

– озвучив Скіпальський.

Авторитет сепаратиста Мєшкова почав падати. У 1995 році Верховна Рада України скасувала посаду "президента Криму" і Мєшков покинув півострів.