Спільні слідчі та оперативні заходи правоохоронців України, Польщі та Молдови тривали пів року за участі Європолу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Результати спецоперації

Мережа охоплювала повний цикл наркобізнесу – від контрабанди прекурсорів та виготовлення психотропів до їх зберігання, логістики, онлайн-збуту та легалізації коштів.

Прекурсори з країн ЄС контрабандою доставляли до України та Польщі. У підпільних лабораторіях із них виготовляли α-PVP, амфетамін, мефедрон та інші психотропні речовини. Лабораторії облаштовували в орендованих приватних будинках, дачних кооперативах, гаражах і покинутих промислових приміщеннях.

Готові наркотики фасували на підпільних складах, відправляли поштовими службами та поширювали через "закладників". Збут здійснювали через понад 130 анонімних майданчиків у месенджерах і чат-ботах. Розрахунки переважно проводили у криптовалюті.

Операція "Рубікон" / Фото прокуратури

Спецоперація проходила у 3 етапи. Правоохоронці припинили роботу нарколабораторій і складів, перекрили транскордонні канали постачання прекурсорів, задокументували понад 100 оперативних закупок, встановили відправників, адміністраторів онлайн-магазинів та місця зберігання наркотиків. На завершальному етапі ліквідовано залишкові осередки мережі та затримано її учасників.

Операція "Рубікон": дивіться відео

У межах розслідування силовики провели 1 209 обшуків у різних регіонах країни. 367 особам повідомлено про підозру.

Правоохоронцям вдалося знешкодити 42 нарколабораторії та ліквідувати 138 складів з готовою продукцією. Також повністю заблоковано діяльність 56 наркошопів, які збували товар через інтернет.

Загалом з незаконного обігу вилучено понад 1 тонну готових наркотичних засобів та ще 22 тонни прекурсорів.

Також вилучено 50 автомобілів, 1,6 мільйона гривень, 167 тисяч доларів та 39 тисяч євро.

Нагадаємо, що цю величезну наркоінфраструктуру накрили у лютому 2026 року.