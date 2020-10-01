З’явились нові подробиці щодо спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера", яку нібито курували українські спецслужби. Так, до масштабної операції начебто були долучені ще й спецслужби Туреччини.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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Він зауважив: спецоперацією займалися Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України, а також спецслужби Туреччини. Загальна координація, управління і фінансування операції здійснювалася спільно зі спецслужбами США.

Бутусов посилається на документ "кримінальної справи з організації захоплення" 28 російських найманців на борту турецького літака, підготовлений 5-м управлінням Департаменту контррозвідки СБУ.

Він нібито містить карту розсадження вагнерівців на рейс Мінськ – Стамбул 30 липня 2020 року.

За інформацією журналіста, розвідслужба Туреччини за запитом українських спецслужб направила до Мінська літак з підвищеною місткістю і додатковим захистом кабіни пілотів. В обмін українська сторона допомогла затримати в Одесі курда Ісу Озера, який був оголошений в розшук у Туреччині.

Один з пілотів і старший стюард були на борту не випадково, а пройшли підготовку для подібних надзвичайних ситуацій. У салоні перебувало четверо добре підготовлених до рукопашного бою співробітників спецслужб України, які контролювали салон з обох входів. І були в салоні добровільні помічники, не позначені на схемі СБУ,

– розповів він.

Яким був план дій:

Після вильоту з Мінська літак з вагнерівцями мав запросити екстрену посадку через пасажира, якому різко стане зле.

При цьому найманці не змогли б захопити літак, оскільки були б без зброї, а кабіна пілота була б надійно захищена від злому.

Учасників бійки на борту як і всіх інших підозрілих осіб затримали б при приземленні українські спецслужби.

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