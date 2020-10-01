Літак із вагнерівцями мали екстрено посадити: нові подробиці про невдалу спецоперацію
З’явились нові подробиці щодо спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера", яку нібито курували українські спецслужби. Так, до масштабної операції начебто були долучені ще й спецслужби Туреччини.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив журналіст Юрій Бутусов.
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Він зауважив: спецоперацією займалися Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України, а також спецслужби Туреччини. Загальна координація, управління і фінансування операції здійснювалася спільно зі спецслужбами США.
Бутусов посилається на документ "кримінальної справи з організації захоплення" 28 російських найманців на борту турецького літака, підготовлений 5-м управлінням Департаменту контррозвідки СБУ.
Він нібито містить карту розсадження вагнерівців на рейс Мінськ – Стамбул 30 липня 2020 року.
За інформацією журналіста, розвідслужба Туреччини за запитом українських спецслужб направила до Мінська літак з підвищеною місткістю і додатковим захистом кабіни пілотів. В обмін українська сторона допомогла затримати в Одесі курда Ісу Озера, який був оголошений в розшук у Туреччині.
Один з пілотів і старший стюард були на борту не випадково, а пройшли підготовку для подібних надзвичайних ситуацій. У салоні перебувало четверо добре підготовлених до рукопашного бою співробітників спецслужб України, які контролювали салон з обох входів. І були в салоні добровільні помічники, не позначені на схемі СБУ,
– розповів він.
Яким був план дій:
- Після вильоту з Мінська літак з вагнерівцями мав запросити екстрену посадку через пасажира, якому різко стане зле.
- При цьому найманці не змогли б захопити літак, оскільки були б без зброї, а кабіна пілота була б надійно захищена від злому.
- Учасників бійки на борту як і всіх інших підозрілих осіб затримали б при приземленні українські спецслужби.
Вагнерівці в Білорусі та скандал в Україні: коротко
- 29 липня у Білорусі затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнер". Білоруські слідчі стверджують, що вони мали на меті дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.
- Оскільки 28 затриманих вагнерівців воювали на Донбасі з боку Росії, Україна відправила запит на екстрадицію бойовиків. Проте згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії.
- Українські журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова через якийсь час оприлюднили інформацію, що затримання вагнерівців у Білорусі із самого початку було спецоперацією СБУ, яка зірвалася через злив інформації в Офісі Президента.
- Нардеп Володимир Ар'єв опублікував документи, які свідчать про те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їх затримання у Білорусі.
- Соколова оприлюднила записи вербування вагнерівців. Бойовики розповідали про свої злочини на Донбасі.
- В Офісі Президента назвали таку інформацію вигадкою.
- Соколову та Бутусова викликали на допит у ДБР щодо справи вагнерівців.