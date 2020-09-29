У Раді вперше розглянули електронну петицію: справа стосується вагнерівців
У Верховній Раді 29 вересня вперше розглянули електронну петицію. Вона стосувалась створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливої державної зради у справі вагнерівців.
Безпековий комітет Ради підтримав створення ТСК, однак остаточне рішення приймає парламент. Про це заявила заступниця голови комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла на засіданні Ради, повідомляє 24 канал.
До речі СБУ підтвердила у суді, що збирала докази щодо вагнерівців, – ЗМІ
Наразі ми не розглядаємо створення ТСК, ми розглядаємо петицію. Ми враховуємо той резонанс, який мала петиція і слухаємо її в парламенті,
– наголосила Безугла.
За словами Безуглої, в Раді намагались зв'язатись із авторкою петиції Віталіною Тарасовою, однак контакти жінки "не відповідають дійсності".
Зауважимо, це перший випадок, коли на засідання Ради розглянули електронну петицію. На момент розгляду петиції в комітеті вже зареєстрували постанову народного депутата Романа Костенка про створення ТСК. Наразі підготовкою і розглядом постанови займається регламний комітет.
Про що петиція
У петиції родичі загиблих у російсько-українській війні вимагають створити тимчасову слідчу комісію для розслідування можливої державної зради через зрив спецоперації із затриманням вагнерівців.
Петицію створили 7 вересня. Вона набрала 25 843 підписи.
Скандал із затриманими вагнерівцями у Білорусі: у чому справа
- 29 липня у Білорусі затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнер". Білоруські слідчі стверджують, що вони мали на меті дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.
- Оскільки 28 затриманих вагнерівців воювали на Донбасі з боку Росії, Україна відправила запит на екстрадицію бойовиків. Проте згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії.
- Українські журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова оприлюднили інформацію, що затримання вагнерівців у Білорусі із самого початку було спецоперацією СБУ, яка зірвалася через злив інформації в Офісі Президента.
- Нардеп Володимир Ар'єв опублікував документи, які свідчать про те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їх затримання у Білорусі.
- Соколова ж оприлюднила записи вербування вагнерівців. Бойовики розповідали про свої злочини на Донбасі.
- В Офісі Президента назвали таку інформацію вигадкою.
- Соколову та Бутусова викликали на допит у ДБР щодо справи вагнерівців.
Чому це важливо
Якщо затримання вагнерівців було спецоперацією українських спецслужб, а вказівка про її скасування йшла з Офісу Президента, це можна розцінювати як державну зраду. Адже бойовики були майже в руках українського правосуддя.