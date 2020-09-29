У Верховній Раді 29 вересня вперше розглянули електронну петицію. Вона стосувалась створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливої державної зради у справі вагнерівців.

Безпековий комітет Ради підтримав створення ТСК, однак остаточне рішення приймає парламент. Про це заявила заступниця голови комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла на засіданні Ради, повідомляє 24 канал.

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Наразі ми не розглядаємо створення ТСК, ми розглядаємо петицію. Ми враховуємо той резонанс, який мала петиція і слухаємо її в парламенті,

– наголосила Безугла.

За словами Безуглої, в Раді намагались зв'язатись із авторкою петиції Віталіною Тарасовою, однак контакти жінки "не відповідають дійсності".

Зауважимо, це перший випадок, коли на засідання Ради розглянули електронну петицію. На момент розгляду петиції в комітеті вже зареєстрували постанову народного депутата Романа Костенка про створення ТСК. Наразі підготовкою і розглядом постанови займається регламний комітет.

Про що петиція

У петиції родичі загиблих у російсько-українській війні вимагають створити тимчасову слідчу комісію для розслідування можливої державної зради через зрив спецоперації із затриманням вагнерівців.

Петицію створили 7 вересня. Вона набрала 25 843 підписи.

Скандал із затриманими вагнерівцями у Білорусі: у чому справа

29 липня у Білорусі затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнер". Білоруські слідчі стверджують, що вони мали на меті дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.

Оскільки 28 затриманих вагнерівців воювали на Донбасі з боку Росії, Україна відправила запит на екстрадицію бойовиків. Проте згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії.

Українські журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова оприлюднили інформацію, що затримання вагнерівців у Білорусі із самого початку було спецоперацією СБУ, яка зірвалася через злив інформації в Офісі Президента.

Нардеп Володимир Ар'єв опублікував документи, які свідчать про те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їх затримання у Білорусі.

Соколова ж оприлюднила записи вербування вагнерівців. Бойовики розповідали про свої злочини на Донбасі.

В Офісі Президента назвали таку інформацію вигадкою.

Соколову та Бутусова викликали на допит у ДБР щодо справи вагнерівців.

Чому це важливо

Якщо затримання вагнерівців було спецоперацією українських спецслужб, а вказівка про її скасування йшла з Офісу Президента, це можна розцінювати як державну зраду. Адже бойовики були майже в руках українського правосуддя.