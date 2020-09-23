Служба безпеки України таки збирала докази щодо бійців ПВК "Вагнера". За інформацією ЗМІ, це підтверджують документи Київського апеляційного суду.

Рішення суду не були оприлюднені

Столичний суд заочно заарештував вагнерівців наприкінці липня. Жодне з цих рішень не було оприлюднене. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на документи, які є у розпорядженні.

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Натомість оприлюднили два рішення з засідання, на яких захисники бійців клопотали про оскарження арешту. В одному з цих документів начебто є підтвердження того, що у СБУ працювали за справою вагнерівців ще до того часу, як їх затримали у Білорусі.

Київський суд заарештував вагнерівця Харитонова

Рішення стосується уродженця російської Ільїнки. Оприлюднені дані, повідомили в "Українській правді", відповідають біографії вагнерівця Дениса Харитонова.



Одним з арештованих заочно вагнерівців був Харитонов / Зображення "Української правди"

Зверніть увагу! Підозру Харитонову оголосили 29 липня – саме тоді стало відомо про затримання вагнерівців у Білорусі. Вже 30 липня він потрапив у міжнародний розшук і був заочно арештований.

У суді посилались на докази, зібрані ще протягом 13 – 25 липня:

повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13 липня 2020 року та 21 липня 2020 року . У цих повідомленнях йшлось, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування";

. У цих повідомленнях йшлось, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування"; протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24 липня 2020 року , а також протокол огляду від 25 липня 2020 року . Останній документ підтверджує участь Харитонова у боях на боці бойовиків;

, а також . Останній документ підтверджує участь Харитонова у боях на боці бойовиків; протокол огляду сторінок підозрюваного у соцмережах, однак його дата не вказана.

"Українська правда" також повідомляє, що є й інші документи з матеріалів справи вагнерівців. Один із них – "Протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем" від 24 липня 2020.

У одному з протоколів згадують про "Сергія Петровича"

У протоколі мовиться, що слідчий СБУ брав дані з електронної скриньки [email protected], яка належить "Сергію Петровичу".

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що бойовиків вербували саме з цієї пошти. А вагнерівці казали, що їх на роботу запрошував "Сергій Петрович".

Протокол зі згадкою про "Сергія Петровича" / Зображення "Української правди"

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