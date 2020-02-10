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      Спецоперація Росії в Україні: Кремль хоче легалізувати анексію Криму та війну на Донбасі

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      Повернення "беркута"? / meduza

      У Кремлі почали спецоперацію по легалізації анексії Криму, виправдання розв'язання агресивної війни проти України і окупації Донбасу через українські суди.

      Возвращение в Киев, бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обмененных на украинских заложников, свидетельствует о намерении руководства Кремля осуществить юридическую спецоперацию внутри Украины по признанию расстрела протестующих на Евромайдане, бегства В. Януковича и части его команды в Россию государственным переворотом. Официальная позиция России заключается в признании последствий событий Евромайдана, февраля 2014 года государственным переворотом.

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      По всей вероятности в Кремле приняли решение о проведении данной юридической спецоперации с целью подрыва правовых позиций Украины для дальнейшего оправдания аннексии Крыма, вероломного нападения на восток Украины и оккупации части Донбасса. В окружении В. Путина полагают: Если признать, что в Украине был госпереворот, то Крым и Донбасс имели право защищаться от "незаконных" с позиции руководства Кремля украинских властей. Основываясь на этой позиции, в Кремле решили предпринять попытку подрыва правовых позиций Украины и международного сообщества с целью дальнейших попыток легализации аннексии Крыма, оправдания агрессивной войны России против Украины и оккупации Донбасса.

      Начать реализацию этих задач решили с самого наивозможнейшего, с попытки повлиять на ход следствия и судебного рассмотрения "Дела Небесной Сотни" через украинские суды.

      Причинами проведения данной спецоперации могут быть 2 фактора:

      1) дело Небесной Сотни не было до конца расследовано в результате вражеского вмешательства в ход расследования и правосудия со стороны российских спецслужб через своих агентов влияния среди сотрудников правоохранительных и судебных органов Украины, а возможно и высших украинских чиновников;

      2) наблюдая за ходом следствия и судебным рассмотрением "дела Небесной Сотни", в Кремле пришли к выводу о неспособности украинского следствия и правосудия провести надлежащее расследование всех фактов, событий и обстоятельств, установить круг подозреваемых лиц, и привлечь их к строгой уголовной ответственности.

      Именно неспособность украинских властей обеспечить качественное и объективное расследование "дела Небесной Сотни", защиту прав граждан от преступных посягательств со стороны уже бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", наказание виновных лиц, явилось побудительным мотивом представителей Кремля предпринять попытку признания расстрела протестующих на Евромайдане и бегства В. Януковича в Россию, через украинские суды в украинской юрисдикции, как предотвращение "государственного переворота".

      Однако проведение данной юридической спецоперации будет затруднено тем, что вступившими в законную силу приговорами судов несколько сотрудников бывшего спецподразделения "Беркут" уже были признаны виновными в преступлениях по "делу Небесной Сотни". Помимо этого, вступил в законную силу обвинительный приговор экс-президенту Украины В. Януковичу по фактам совершения преступлений государственной измены.

      Также правовые позиции Украины и международного сообщества четко основываются на том, что события февраля 2014 года во время киевского Евромайдана не являлись госпереворотом.

      Более того, события Евромайдана в конце февраля 2014 года по легальному определению не привели к государственному перевороту. В. Янукович и его окружение добровольно покинули территорию Украины, уехав к своим прокремлевским хозяевам. Коренного переворота в жизни общества, который привел бы к ликвидации предшествующего общественного и политического строя, как установлено в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, не произошло.

      Оригинал текста доступен на странице Facebook

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Публікації Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі Революція Гідності Небесна Сотня Віктор Янукович
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