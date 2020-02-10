Российская оккупационная власть в Крыму намерена снести детский лагерь "Алсу", который расположен под Севастополем. На его месте якобы планируют построить новый, но с "военно-патриотическим уклоном".

Нынешний лагерь "Алсу" якобы давно не соответствует нормам безопасности, и помещать туда детей запрещено, рассказал телеканалу "НТС" глава так называемого автономного образовательного учреждения Севастополя "Планета детства" Сергей Гриднев.

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По его словам, в 2020 году все имущество детского лагеря пройдет инвентаризацию, после чего его просто спишут. Взамен лагерь полностью снесут и подготовят площадку для нового.

Лагерь "военно-патриотического направления" нужен Севастополю с его героическим прошлым. И, конечно же, и инфраструктура, которая будет в этом лагере, она будет соответствовать заявленной направленности,

– заявил представитель оккупантов.

По его словам, сейчас вместе с так называемым "департаментом капитального строительства" прорабатываются технические задания относительно будущего сноса и нового строительства.

Что известно о детском лагере "Алсу"?

После незаконной аннексии Крыма оккупанты использовали когда-то популярный лагерь только для тренировок военного спецназа России. Впрочем, на полуострове детей приучают носить военную форму, а также стрелять едва ли не со следующего дня после оккупации. Для этого даже проводится постоянный набор в военно-патриотическое движение "Юнармия".