Спецоперації СБУ зменшують ресурси росіян для атак по Україні, – політолог

СБУ підтвердила статус спецслужби номер 1 в Україні та вийшла на новий рівень спецоперацій, до якого росіяни виявились неготовими.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Зокрема, він прокоментував удар безпілотників СБУ по НПЗ в Краснодарському краї.

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За його словами, Афіпський НПЗ – основний виробник авіаційного пального для літаків ворога.

"Уражено декілька нових установок заводу, на яких перероблялося авіапальне. Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками", – підкреслює політолог.

Він акцентував на ролі Служби безпеки України у цій події.

Для ударів Служба обирає саме ті об'єкти, знищення чи пошкодження яких завдає найбільше проблем військам Росії. І які, очевидно, мали б бути найбільш захищеними. Однак атаки все одно досягають успіху. Абсолютна більшість "бавовн" та успішних операцій на територіях, зайнятих ворогом – справа рук саме людей з вулиці Володимирської,

– наголошує Загородній.

"Приліт на чималій відстані вглиб території ворога. Краснодарський край не має кордону з Україною. Втім, атаку дронів російська ППО пропустила. І це вже результат того, що Служба активно розвиває власне виробництво дронів. Розробки, як наземні, так і надводні, успішно використовуються у багатьох складних операціях", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше багато ЗМІ із посиланням на власні джерела, повідомили, що атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї – спецоперація СБУ. У ході атаки було уражено дороге обладнання ворога.