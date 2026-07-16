"Приховуємо обличчя – показуємо результати": спецпідрозділ "Альфа" шукає новобранців

Спецпідрозділ "Альфа" СБУ відомий результатами операцій, про які говорить уся країна. За кожною успішно виконаною роботою стоять люди, які часто приховують свої обличчя.

Однак важливість їхньої роботи важко переоцінити. Про набір новобранців до підрозділу розповіли у пресслужбі СБУ.

Як потрапити до "Альфи"?

У пресслужбі пояснили, що за кожною успішною операцією проти ворога стоять люди, чиї імена залишаються невідомими. Саме вони забезпечують результати, про які згодом говорить уся країна.

Якщо хочеш не просто бачити ці результати в новинах, а створювати їх разом із нами – долучайся до "Альфи" СБУ,

– йдеться у повідомленні.

Детальну інформацію про набір можна дізнатися за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) або переглянути вакансії на сайті alfa.ssu.gov.ua.

Приховуємо обличчя. Показуємо результати: дивіться відеоролик "Альфи"

Зауважимо, що спецпризначенці Центру "Альфа" стали до оборони України ще у 2014 році, коли Росія розпочала збройну агресію. Вони брали участь у боях на сході країни, зокрема захищали Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь та інші міста Донбасу.

Із початком повномасштабного вторгнення бійці підрозділу виконують найскладніші бойові завдання на різних напрямках фронту, проводять спецоперації в тилу противника та завдають ударів по його військовій інфраструктурі.

За інформацією СБУ, на частку "Альфи" припадає близько 20% усіх втрат російської піхоти. Загалом, військові підрозділу знищили 1896 танків, 3952 артилерійські системи, 344 реактивні системи залпового вогню та 649 засобів протиповітряної оборони, а також сотні інших одиниць ворожої техніки.

До того ж, оператори дронів Центру "Альфа" брали участь у спецоперації "Павутина". У її межах за один день було уражено 41 російський літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-160 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні втрати Росії внаслідок цієї операції оцінюють більш ніж у 7 мільярдів доларів.