Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук волонтерського штабу.

Дивіться також "Це питання виживання": "Українська команда" передала 81 бригаді партію зарядних станцій

Нашим "спецам" потрібна тиша та автономність. Тому "Українська команда" передала чергову партію зарядних станцій спецпідрозділу "Рейнджер" Сил Спеціальних Операцій України,

– зазначили в "Українській команді".

Керівник "Української команди" Артур Палатний вказав, що підтримка від волонтерів дасть змогу воїнам ще краще виконувати бойові завдання.

"Це ті героїчні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога. Диверсії, розвідка, удари по критичних об’єктах – це їхня робота. Впевнений, наші зарядні станції допоможуть їм успішно виконувати бойові завдання і збережуть життя наших героїв", – наголосив Палатний.

Спецпідрозділ "Рейнджер" отримав партію зарядних станцій: дивіться відео

До слова, раніше "Українська команда" передала велику партію зарядних станцій Третьому армійському корпусу, 28 та 44 бригаді ЗСУ, 117 бригаді ТрО, полку "Ахіллес" СБС, спецпідрозділу "Артан" ГУР та іншим військовим підрозділам.

Крім того, "Українська команда" запустила великий збір на сіткомети, які допоможуть бійцям вберегти себе від ворожих безпілотників, включно з дронами на оптоволокні. Долучитися до збору можна за посиланням.