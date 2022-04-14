Спецпризначенці показали ліквідацію техніки росіян, захованої між житловими будинками
Спецпризначенці показали відео ліквідації техніки росіян, яку окупанти заховали між житловими будинками. Це відбулося на Донеччині.
Спецпризначенці розповіли, що колона окупантів зайшла до одного з населених пунктів. Там росіяни намагалися заховати техніку поміж житлових будинків. Однак мить, і брухт ворога (БМП, Камаз, Урал) потрапляє до пекла.
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Ми – ССО України. "Пасемо" росіян в одному з населених пунктів у Донецькій області. Спостерігаємо, наводимо гармати і міномети. Працюємо. Мораль історії: ми – очі, ми – розум, ми – руки, які з-поміж іншого вправно володіють навичками стрільби з важкої зброї,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом російські окупанти – так і залишаються смердючою купою побитого російського брухту.
Спецпризначенці показали ліквідацію техніки росіян: дивіться відео