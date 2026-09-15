Наліт у тилу ворога: воїни 6 полку ССО Rangers взяли в полон двох окупантів

Воїни 6 полку ССО Rangers провели успішний наліт на позиції російських військових на одному з операційних напрямків. Двох окупантів вдалося захопити у полон.

Як повідомили у пресслужбі ССО ЗС України, група спеціального призначення здійснила успішну інфільтрацію в район переміщення та накопичення особового складу противника.

Що відомо про операцію воїнів ССО?

Оператори виявили ворожі сили та миттєво розпочали штурмові дії, змусивши противника прийняти бій. Під час прямого зіткнення двоє військовослужбовців Росії чинили збройний опір і були знищені на місці. Ще двох окупантів було взято у полон.

Також українські спецпризначенці здобули цінні трофеї. У розпорядження бійців потрапили засоби зв'язку ворога та документи.

Штурм російських позицій: дивіться відео

За даними керівника ГУР, Росія може втратити можливість продовжувати війну проти України до 2028 року, якщо її військові та економічні втрати залишатимуться на нинішньому рівні.

За його словами, Росія щодня залучає до армії близько 1000 – 1200 людей, однак її втрати часто перевищують цю кількість.

Україна оцінює загальні втрати російських військових від початку повномасштабної війни у понад 1,5 мільйона осіб. Водночас незалежні оцінки західних аналітичних центрів є дещо нижчими.