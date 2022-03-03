Спецпризначенці знищили 10 ворожих БТР у Гостомелі, – відео

Наші спецпризначенці знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД. Під Гостомелем триває важкий бій за місто.

В районі місцевого склозаводу Гостомеля станом на 18.30 знищили 10 бойових машин десанту ворога.

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Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору,

– йдеться у повідомленні управління розвідки.

Загалом протягом дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин десанту ворога.

Що робити, якщо побачили диверсантів, окупантів, або ворожу техніку / Інфографіка 24 каналу

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