Спецпризначенці знищили 10 ворожих БТР у Гостомелі, – відео
3 березня 2022 , 20:23Читать новость на русском
Наші спецпризначенці знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД. Під Гостомелем триває важкий бій за місто.
В районі місцевого склозаводу Гостомеля станом на 18.30 знищили 10 бойових машин десанту ворога.
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Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору,
– йдеться у повідомленні управління розвідки.
Загалом протягом дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин десанту ворога.
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