Латвійська спецслужба перевірить артиста, що виступав в окупованому Криму, – ЗМІ

У спецслужбі Латвії почала перевірку місцевого артиста Яніса Лемежіса. Він, можливо, брав участь в музичному фестивалі "Дорога на Ялту" в окупованому Криму.

У Службі держбезпеки Латвії розповіли, що вони знають про випадок й оцінюватимуть його відповідно до своєї компетенції. Фестиваль відбувався на території окупованого Криму з 29 квітня до 1 травня.

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Деталі інциденту щодо виступу в окупованому Криму

Підконтрольна Росії влада в окупованому Криму анонсувала фестиваль як "міжнародний". Співак, за даними ЗМІ, виконав пісню про солдата та отримав на конкурсі 2 місце. Сам Лемежіс прокоментував ситуацію російським пропагандиським виданням.

"Моя позиція така: я нікого не захищаю, але це моє право – виступати там, де я хочу. Є й інші артисти з Латвії, які побували на майданчиках у Криму. Звичайно, завжди хтось буде засуджувати, всім не догодиш. З дуже багатьма діями уряду Латвії я теж не згоден. І це моя думка, я маю на це право", – зазначив Лемежіс.

Останні скандали: коротко

4 травня 2021 року російський співак Баста, який виступав у Криму, приїхав до Києва. Йому намагалися нагадати, що в Україні йде війна, а Крим – окупований Росією. Втім, охорона співака накинулась на киянина.

3 квітня 2021 року акторка та блогерка Ліза Василенко потрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. Зокрема , на сайті "Миротворець" мовиться, що акторка заперечила російську агресію.

У спецслужбі Латвії повідомили, що український Крим у 2014 році був окупований Росією незаконно та закликали громадян Латвії утриматися від його відвідин. Також додали, що за порушення введених Євросоюзом санкцій передбачена кримінальна відповідальність.