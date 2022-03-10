Спецслужби затримали помічника Іллі Киви при спробі покинути Україну, – ЗМІ

9 березня 2022 року ЗМІ повідомили про затримання очільника депутатської групи Іллі Киви в Полтавській обласній раді Олега Панкратьєва. Що про це відомо – читайте далі.

Чоловіка затримали на дорозі між Хмельницьким і Львовом співробітники українських спецслужб за підозрою у підриві державної влади.

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Затримання помічника скандального Іллі Киви

Повідомляють, що Олег Панкратьєв мав на меті виїхати з України через західний кордон. Згідно з даними порталу YouControl, помічник колишнього члена фракції ОПЗЖ, у минулому займав пост керівника Полтавської обласної федерації таїландського боксу. Він також був президентом та головним тренером спортивного клубу "Легіон".

Крім того, затриманий обіймав посаду секретаря постійної депутатської комісії облради з питань молодіжної політики, спорту й туризму.

Спецслужби затримали помічника Іллі Киви / Фото Groza News

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