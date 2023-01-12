Трибунал для Росії і зброя для України: спікер Сейму Латвії українською виступив у Раді

У Верховній Раді України під час пленарного засідання виступив спікер Сейму Латвії Едвард Смілтенс. Під час виступу Смілтенс говорив українською.

Смілтенс розпочав свою промову зі слів "Шановний пане голово Верховної Ради України, шановні депутати", що депутати зустріли оплесками, пише 24 Канал. Він заявив, що в "цей складний час, коли Україна бореться за весь цивілізований світ, який протистоїть російській агресії, ми, латиші, разом з вами". Після цього депутати стоячи аплодували Смілтенсу.

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Для нас війна почалася у 2014 році

Спікер Сейму Латвії згадав, що 14 лютого 2022 року мав честь підняти прапор України в Ризі, що стало початком тижня підтримки України. За його словами, наступного ранку прапори України майоріли по всій Латвії.

Для нас війна почалася ще у 2014 році, і ми відтоді безперервно вас підтримуємо. Слід визнати, що саме зараз по-справжньому розпадається СРСР. Він занепадає у нас на очах на полі бою України,

– сказав Смілтенс.

Він підкреслив, що СРСР руйнується у символічний час – сторіччя від його створення.

Виступ спікера Сейму Латвії у Раді: відео

"Шановні українці, своїм героїзмом ви здійснили неможливе – справжнє відродження, як на полі бою, так і посилаючи настільки потужний поштовх сміливості та рішучості, що він досяг кожного куточку вільного світу, досяг серця мільйонів людей", – додав спікер Сейму Латвії.

Спікер розповів про солідарність Латвії з Україною

Смілтенс підкреслив "широку солідарність та залучення" латвійців щодо допомоги Україні. За його словами, щодня з Латвії відправляють вантажі допомоги.

Він пригадав, що 23 лютого 2022 року, за день до масштабного вторгнення Росії, Україна отримали перший вантаж військової допомоги від Латвії – "Стінгери", "які стали вирішальними для оборони Києва".

Наші люди пишаються, що допомагають вам як тут, так і тим, що намагаються хоч трохи створити відчуття дому для тих українців, що проти волі були змушеними покинути свій дім. Саме тому я звертаюся до вас українською мовою. Звертаюся до вас українською мовою, щоб засвідчити повагу вашій нації та мові, а також тим українцям, що з перших днів вивчають у Латвії латиську мову,

– заявив Смілтенс.

Латія виступає за ізоляцію Росії

Спікер також сказав, що Латвія виступає за ізоляцію Росії, посилення санкцій та притягнення росіян до відповідальності.

Є абсолютно необхідним визначення юридичних меж для покарання російських воєнних злочинців,

– сказав він.

Крім того, Смілтенс заявив, що заморожені кошти російських олігархів потрібно спрямувати на відбудову України. Він наголосив, що важливо не дозволити Росії відновити свої військові можливості, щоб росіяни не розпочали нову агресію.

"Латія стала першою державою, яка подала заявку до Міжнародного суду ООН щодо отримання статусу третьої сторони в процесі Україна проти Росії. Ми серед тих, хто підтримує створення трибуналу для Росії", – заявив спікер Сейму Литви.

Він нагадав, що президент Латвії Егілс Левітс пропонує проводити трибунал в Ризі.

Латія незмінно буде підтримувати Україну

Також Смілтенс наголосив, що Латвія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО.

Крім того, він зазначив, що Латвія продовжить надавати політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку України "незалежно від того, як довго це буде потрібно, і скільки це коштуватиме".

Свою промову латвійський політик закінчив словами "Україна понад усе!"