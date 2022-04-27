Спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії відвідали Гостомель та Ірпінь

В Україну приїхали спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії. Вони разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком відвідали звільнені від російських окупантів Гостомель та Ірпінь.

За інформацією Верховної Ради, також вони провели спільний брифінг. На ньому Стефанчук окреслив 5 основних напрямів допомоги Україні, які важливі для перемоги над країною-агресоркою.

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У Гостомель та Ірпінь приїхали спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії

Стефанчук розповів, що спікери Румунії, Північної Македонії та Швейцарії на власні очі побачили зруйновані російськими окупантами Гостомель та Ірпінь. Після цього вони заявили, що готові й надалі підтримувати Україну.

Наші друзі готові допомагати нам на двосторонньому і міжнародному рівнях, посилювати санкційний тиск на Росію, долучатися до відбудови незалежної, суверенної, квітучої України. За що безмежно вдячний Талату Джафері, Ірен Келін, Флоріну Кицу. Ми віримо, що переможемо!,

– зауважив голова ВР.

Стефанчук назвав 5 напрямків допомоги Україні від світу, які необхідні для перемоги над окупантами.

Перший — це підтримка серйозної та жорсткої санкційної політики проти Росії. Вона повинна бути без винятків та окремих умов. За словами голови ВР, чітка санкційна політика дасть можливість переламати економічний хребет агресору і машині війни.

Другий напрямок – це економічна і фінансова підтримка для України, адже велика кількість її територій досі окупована, що не дає економіці країни працювати на повний розмах.

Третій напрямок — це підтримка євроінтеграційної перспективи України, адже це те, на що заслуговують українці й за що вони заплатили сповна.

Четвертим кроком є військова підтримка, без якої Україна не зможе протистояти Росії.

П'ятий напрямок – це побудова спільного плану відбудови України.

"Цих напрямків є 5. Але, коли вони разом – вони формують кулак, який має здолати рф", – підсумував голова ВР.

Дивіться фото, як спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії приїхали в Ірпінь та Гостомель / Фото Руслана Стефанчука

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