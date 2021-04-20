Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спорту

22 квітня о 15:00 у PM Hall пройде Sports Talk Club, організований компанією Parimatch в рамках проєкту PM Education. Цього разу зустріч експертів буде присвячена вивченню попиту на спортивні події з боку жіночої аудиторії.

Спікерами Sports Talk Club стануть генеральний менеджер жіночого англійського футбольного клубу Leicester City Jade Morgan, телеведуча, інфлюенсер і благодійниця Олександра Лобода та віцечемпіонка світу з баскетболу 3х3, менеджер жіночого баскетбольного клубу "Будівельник" Євгенія Спітковська.

Експерти обговорять тренд останніх років, який пов'язаний зі стрімким зростанням популярності жіночих командних видів спорту. Згідно з останніми опитуваннями в Англії, більше ніж 40% дівчат у віці 16–34 років хочуть грати в футбол. Чемпіонат світу з регбі серед жінок дивилися 33,9 мільйона глядачів. За даними Nielsen 56% аудиторії були чоловіками, що руйнує стереотип про небажання чоловіків дивитися жіночі види спорту. Цей тренд бачать і компанії, завдяки чому спонсорські контракти в жіночому спорті зросли в кілька разів за останні роки.

Parimatch, як меценат спорту №1 в Україні підтримує цей напрямок. Будучи представником офіційного бізнесу, бренд першим у країні отримав ліцензію на ведення букмекерської діяльності та тепер планує збільшити підтримку спорту.

Щоб взяти участь у Sports Talk Club необхідно зареєструватися за посиланням.