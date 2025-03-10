"Спілка підприємців теле– та кіноіндустрії" передала близько 600 тонн сіток для захисту воїнів

Українські волонтери продовжують розширювати ініціативи для захисту військових на передовій. Одним із ключових напрямів стала розробка та передача спеціальних захисних сіток, які допомагають маскувати позиції та зупиняти ворожі дрони.

У межах проєкту "Павутиння" відбулася чергова поставка – три фури таких сіток, передає 24 Канал.

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Волонтерські організації, зокрема ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", ГО "Фундація Течія" та Благодійний фонд "Батальйон Волонтер", спільно працюють над тим, щоб військові отримували надійний захист від повітряних загроз.





Голова ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" Артем Колюбаєв наголосив, що важливість цього проєкту складно переоцінити, адже ці сітки не просто маскують позиції, а реально рятують життя:

"Ці сітки, які раніше використовувалися для риболовлі, ми навчилися застосовувати для захисту наших військових позицій. Вони працюють як протидронові бар’єри, які дозволяють значно зменшити ризик ворожих атак. Якщо правильно облаштувати позиції такими сітками, можна створити багаторівневий захист, який врятує і людей, і техніку. Це не теорія – це вже підтверджена практика на фронті", – зазначив Артем Колюбаєв.

Проєкт "Павутиння" став відповіддю на зростаючу загрозу з боку дронів, які активно використовує противник. Волонтери наголошують, що на сучасному полі бою важливо не тільки мати якісну зброю, а й ефективні захисні рішення.



Олег Крот, співзасновник ГО "Фундація Течія", розповів, як вдалося розширити масштаби проєкту:

"Ми починали з невеликих партій, але коли побачили реальний ефект, стало зрозуміло – потрібно забезпечувати сітками якомога більше підрозділів. Завдяки спільній роботі з партнерами нам вдалося налагодити логістику і створити ефективну систему постачання. Ці сітки – це не просто матеріал, це додатковий шанс на виживання для наших захисників", – підкреслив Крот.

Військові все більше звертаються до волонтерів із проханням про нові партії сіток. За словами співзасновника БФ "Батальйон Волонтер" Романа Бочкали, це найкраще підтвердження ефективності проєкту:

"Ми отримуємо все більше запитів від військових. Це говорить про те, що сітки реально працюють. Дрон, що влітає в таку сітку, просто заплутується і вже не може виконати свою місію. Саме тому ми продовжуємо працювати над тим, щоб доставити ще більше сіток на передову", – розповів Бочкала.

Співзасновник фонду "Батальйон Волонтер" Ігор Бондарчук зазначив, що ця ініціатива стала можливою завдяки потужній співпраці волонтерських організацій:

"Завдяки координації наших зусиль ми змогли доставити вже понад 20 фур таких сіток. Чергові три фури вже прямують на передову. Це ще один крок у нашій спільній боротьбі за захист наших військових", – підкреслив Бондарчук.

Про ефективність сіток найкраще говорять самі військові. Один із бійців, який працював із цими сітками на передовій, розповів про їхнє реальне застосування:

"На перший погляд здається, що це просто рибальська сітка, але вона реально допомагає. Дрони заплутуються в ній і не можуть атакувати наші позиції. Це означає, що життя наших хлопців збережені. Ворог вже почав копіювати цю технологію, що ще раз підтверджує її ефективність", – розповів військовий.

Передача трьох фур сіток – це лише черговий етап великої роботи, яку продовжують волонтери. Масштаби ініціативи ростуть, а разом із цим – і безпека українських військових.

"Ми не зупиняємося, ми не втрачаємо ентузіазму. Війна триває, і наша робота теж. Ми разом до перемоги!" – підсумовує Артем Колюбаєв.

Загалом, станом на 2025 рік волонтери передали 627 тонни захисних сіток і тросів для потреб армії. Торік було відправлено 28 вантажівок із сітками (480 тонн) та 1 вантажівку з тросами (24 тонн), що в сумі склало 504 тонни. У 2025 році волонтери вже доправили 5 машин із сітками (85 тонн). А цього разу додатково передали 3 вантажівки (34 тонни) та човен із 3 тоннами сіток, що ще більше посилило оборонні можливості військових на передовій.