Орбан погрожує заблокувати спільну заяву ЄС на підтримку України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України. Крім того, він закликав Євросоюз до прямих переговорів із Росією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на лист Віктора Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, що опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані.

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Чому Орбан проти спільної заяви ЄС

У листі Орбан заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".

Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке,

– йдеться у листі.

Він додав, що у зв’язку з цим пропонує взагалі не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту, який має відбутися 6 березня, в її нинішньому вигляді, оскільки це лише підкреслить "розкол у ЄС".

"Натомість пропоную обмежити письмові висновки згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), ухваленої 24 лютого 2025 року (резолюція внесена США, де немає згадки про агресію Росії, – 24 Канал). Дана резолюція позначає нову фазу в історії конфлікту і робить невідповідним усі раніше погоджені формулювання Євроради", – запропонував Орбан.

Нагадаємо, що Орбан підтримав президента США Дональда Трампа у суперечці із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого у Білому домі. За його словами, американський лідер "мужньо виступав за мир".