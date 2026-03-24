У списку був Стерненко: кого мав вбити ліквідований кілер ГРУ

СБУ ліквідувала кілера ГРУ Росії та затримала його спільників. Серед цілей групи був радник міністра оборони України і волонтер Сергій Стерненко.

Про це повідомляє СБУ в Одеській області.

Кого планував вбити російський кілер в Україні?

Військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки і співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях нейтралізувала агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (ГРУ).

Ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір затриманню. Понад 10 інших учасників групи взято під варту.

Ворожа група готувала вбивства відомих осіб у різних регіонах країни.

Серед цілей кілера – радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Зловмисники відстежували адреси і маршрути пересування осіб та надсилали далі керівникові групи. Ним виявився завербований ГРУ Росії судовий експерт з Полтави, який звітував про все у російські спецслужби.

Вбивства планували здійснювати саморобними вибуховими пристроями, які мали встановлювати під авто або біля помешкань жертв. Якщо б це не спрацювало, тоді в хід мала йти вогнепальна зброя.

Що відомо про операцію СБУ?