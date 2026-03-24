Укр Рус
24 Канал Новини України У списку був Стерненко: кого мав вбити ліквідований кілер ГРУ
24 березня, 14:09
2
Оновлено - 14:24, 24 березня

У списку був Стерненко: кого мав вбити ліквідований кілер ГРУ

Сергій Попович
Основні тези
  • СБУ ліквідувала кілера ГРУ Росії, який планував вбити Сергія Стерненка та інших відомих осіб в Україні.
  • Ворожа група використовувала саморобні вибухові пристрої для планування вбивств та складалася з понад 10 учасників, яких взято під варту.

СБУ ліквідувала кілера ГРУ Росії та затримала його спільників. Серед цілей групи був радник міністра оборони України і волонтер Сергій Стерненко.

Про це повідомляє СБУ в Одеській області.

Кого планував вбити російський кілер в Україні?

Військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки і співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях нейтралізувала агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (ГРУ).

Ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір затриманню. Понад 10 інших учасників групи взято під варту.

Ворожа група готувала вбивства відомих осіб у різних регіонах країни.

Серед цілей кілера – радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Зловмисники відстежували адреси і маршрути пересування осіб та надсилали далі керівникові групи. Ним виявився завербований ГРУ Росії судовий експерт з Полтави, який звітував про все у російські спецслужби.

Вбивства планували здійснювати саморобними вибуховими пристроями, які мали встановлювати під авто або біля помешкань жертв. Якщо б це не спрацювало, тоді в хід мала йти вогнепальна зброя.

Що відомо про операцію СБУ?

  • Спецоперацією особисто координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.

  • Під час неї було нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки та ліквідовано кілера.

  • Кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ.