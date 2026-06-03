У списку "жирних" цілей і аеродром Саки: Генштаб опублікував результати влучної роботи

У вівторок, 2 червня, та в ніч на 3 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які російські об'єкти вдалося уразити?

Зокрема, військові уразили нафтовий термінал "Санкт-Петербург", що в Ленінградській області Росії. В Генштабі підтвердили ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу.

Як зазначає командування, цей нафтовий термінал є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів Росії.

Довідка. Пропускна здатність становить 10 мільйонів тонн на рік. Об'єкт також задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресорки.

Крім того, за попередньою інформацією, Сили оборони уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Наразі масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Також під ударом опинилося підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мічурінський завод Прогресс", що в Тамбовській області. На території підприємства зафіксували пожежу, а масштаби збитків уточнюються.

За даними Генштабу, це підприємство спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки рф, зокрема гіроскопічних приладів стабілізації, автопілотів, навігаційних курсовказівників та інших елементів пілотно-навігаційних комплексів, що застосовуються в літаках, ракетах і БпЛА окупантів.

Крім того, бійцям вдалося уразити радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі Саки, що в тимчасово окупованому Криму.