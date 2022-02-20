"Спіть, брати мої": у мережі згадали пісню загиблого капітана ЗСУ Сидорова

Від обстрілу окупантів 19 лютого на Донбасі загинув 34-річний капітан Антон Сидоров. У мережі згадали його щемливу пісню про війну "Спіть, брати мої".

Усі роки війни саме ця пісня розривала серця українців. Загиблий Антон Сидоров сам її написав.

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Пісню виконував із побратимом

Кілька років тому загиблий герой виконав пісню "Спіть, брати мої" разом зі своїм побратимом розвідником Денисом Парижем. Мелодія присвячена загиблим героям. Тепер же сам Антон Сидоров віддав своє життя за Україну.

Пісня у виконанні героя: дивіться відео

У киянина Антона Сидорова залишилось три маленьких донечки. Їм по 10, 6 та 1 рік.

На Донбасі гинуть військові