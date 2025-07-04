Співала під портретами полеглих: у Прилуках перевіряють відео з піснею російського виконавця

У Прилуках дівчина заспівала пісню російського репера біля меморіалу загиблих воїнів. Поліція вже шукає її та перевіряє відео.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області. У Прилуках Чернігівської області поліція перевіряє резонансне відео, яке з’явилося в соцмережах.

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Пісня російського репера на тлі пам’яті героїв

На кадрах дівчина виконує пісню російського репера Рем Дігги на тлі банерів із портретами загиблих українських військових.

Як повідомили в поліції Чернігівської області, за цим фактом уже розпочали перевірку та встановлюють особу дівчини, яка заспівала під меморіалом.

Рем Дігга (справжнє ім’я Роман Воронін) відомий своєю публічною підтримкою терористичного угруповання "ДНР". У його кліпах знімалися проросійські бойовики, а після окупації Криму він також виступав на півострові.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та нагадують, що популяризація російських артистів, які підтримують агресію проти України, може мати правові наслідки.