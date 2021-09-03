Як розповів хлопчик, оскільки виховательці не сподобалось, що він не хотів спати, та двічі його вдарила – у голову й у щоку.

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На щастя, дитина сильно не постраждала. Втім, як пише телеграм-канал, адміністрація дитсадка покриває виховательку й не хоче розбиратися в ситуації.

Взагалі, це був перший раз, коли мене вдарили,

– розповів хлопчик.

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