Як розповів хлопчик, оскільки виховательці не сподобалось, що він не хотів спати, та двічі його вдарила – у голову й у щоку.
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На щастя, дитина сильно не постраждала. Втім, як пише телеграм-канал, адміністрація дитсадка покриває виховательку й не хоче розбиратися в ситуації.
Взагалі, це був перший раз, коли мене вдарили,
– розповів хлопчик.
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Останні інциденти з дітьми:
- Цього ж дня, а саме 2 вересня, в Одесі посадовці забрали 5-річну дитину в батьків, які постійно пиячили. Дівчинка жила в абсолютній антисанітарії.
- За 2 дні до того в Миколаєві ледь не помер 10-річний хлопчик. При госпіталізації швидка допомога застрягла в заторі.
- А ось випадок на Дніпропетровщині закінчився трагедією. Матір закрила дітей у квартирі, а сама пішла. У той час трапилася пожежа, внаслідок якої загинули двоє малюків.