Зрадник на службі: як агент ФСБ коригував удари по Україні через дрони

СБУ затримала агента ФСБ, який працював у Хмельницькому та коригував ракетні удари Росії по західному регіону України. За допомогою безпілотників та прихованих камер, зрадник передавав інформацію про позиції військових та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СБУ. Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який працював на окупантів і коригував ракетні удари по Хмельниччині.

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СБУ розкрила масштабну шпигунську мережу

37-річний військовий, мобілізований до місцевої військової частини, використовував безпілотники для спостереження за базами Сил оборони, електропідстанціями та об'єктами Укрзалізниці.

Агента, який працював під прикриттям оператора БпЛА, також виявили встановлення прихованої мінікамери, що дозволяла ворогу стежити за рухом військових ешелонів.

Зрадник встановив контакт із російськими спецслужбами через заборонену соцмережу та анонімний чат. Співробітники СБУ вчасно виявили зрадника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами співпраці із ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі оголосили підозру за статтею "державна зрада". Наразі колаборант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.