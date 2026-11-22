Львів уклав офіційну угоду про партнерство з Кордовою – другим за величиною містом Аргентини. Сторони оформили співпрацю двома документами, завдяки чому аргентинське місто одразу приєдналося до мережі UNBROKEN Cities.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив за підсумками робочої поїздки до Аргентини.

Деталі подальшої співпраці

Оскільки це дуже далеко, ми підписали одразу два документи, щоб не витрачати даремно часу,

– розповів Садовий.

До того ж під час візиту до Буенос-Айреса, за словами Садового, відбулася низка зустрічей в уряді міста, Законодавчій палаті, Національному конгресі Аргентини, Палаті торгівлі та послуг, а також в Аргентинській раді з міжнародних відносин.

Однією з цілей зустрічей було донесення інформації про війну безпосередньо від українців.

Партнери готові розширювати співпрацю, і не на словах, а через конкретні проєкти: інвестиції, які працюватимуть і сплачуватимуть податки в Україні,

– зазначив мер Львова.

Наразі сторони вже готують наступний практичний етап – поїздку української бізнес-делегації до Аргентини.

За словами Садового, в Аргентині наразі проживає до 500 тисяч нащадків українців, які поколіннями плекають рідну культуру. Зокрема, там продовжують роботу суботні школи Просвіти, українські церкви та громадські організації.

Нагадаємо, Велика Британія вироблятиме українські middle і deep strike дрони для Сил оборони. Зброю виготовлятимуть на британських потужностях за фінансування Лондона. Відповідні домовленості раніше підписали міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.